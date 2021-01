Cos’è successo immediatamente dopo la strage di via D’Amelio? Prima ancora che arrivasse la polizia, sul luogo della strage si sono visti uomini dei servizi segreti che, come dicono anche alcuni agenti, si sono totalmente disinteressati della strage e dei feriti e sono accorsi attorno all’auto di Borsellino ancora in fiamme alla ricerca della sua agenda rossa. Dove sta l’agenda rossa?