Dramma della gelosia a Concordia Sagittaria. Una carogna, armato di coltello, ha ammazzato la moglie di fronte ai figli.

Un uomo di origine nigeriana e probabilmente devastato dai fumi dell’alcol, ha ammazzato la moglie davanti ai figli che hanno assistito atterriti alla morte violenta della mamma.

Il bestiale omicidio è avvenuto a Concordia Sagittaria 〈Ve〉. L’uomo è stato già arrestato dai carabinieri della compagnia di Portogruaro. Sia il presunto omicida che la moglie sono di origine nigeriana.

I carabinieri erano già intervenuti in passato per delle liti furiose, ma non c’erano mai state lesioni. Questa sera invece la furia è esplosa tutta d’un colpo: lui aveva esagerato con l’alcol e l’ha colpita più volte con un coltello o un punteruolo. Motivo del gesto sarebbe stata la gelosia: lui le addebitava una relazione extraconiugale.