DuxPolegato Exxx…Polzive!!! Lite furibonda a “La Zanzara” fra il ristoratore friulano e il co-conduttore Gottardo che gli rovescia il tiramiDux in testa. Replica decisiva del balilla Friulano: “Orgoglioso di essereFascista, non farlo più”. Esclusivo.

Puntata speciale della “Zanzara” quella andata in onda ieri sera e che ha visto il ristoratore friulano Polegato protagonista indiscusso. Era stato invitato da Parenzo e Cruciani a presentare il nuovo dolce preparato dalla moglie: “Il Tiramidux”. Prima dell’assaggio c’è il tempo per commentare le parabole di Salvini, la citofonata e Parenzo che provoca: “Se va in giro vestito così (come il duce) per Modena un calcio democratico non te lo toglie nessuno…è legittima difesa, il minimo che ti possa capitare”. Replica rocciosa del friulano da Sequals (Pn) Polegato: “Orgoglioso di essere fascista”. E tira su il braccio esibendo il saluto “a paletta”. Interviene Cruciani che lo bombarda sui partigiani. Polegato replica “Sono degli infoibatori…Anche finita la guerra hanno continuato per 7 8 anni ad infoibare la gente solo per invidia e per cattiveria”. In studio vanno fuori di testa e qui il co-conduttore Gottardo rovescia sulla testa di Polegato una porzione del Tiramidux nostrano. E’ il caos. “Abbiamo fatto faccetta nera a Polegato” ridacchia Gottardo. Polegato va su tutte le furie: “Non permetterti! non farlo piu!” The end.