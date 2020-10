ElezioniPortogruaro Exxx…Polzive!!! Capitombolo Moderato: La Lega randella Forza Tragica e il Pd. Favero è il nuovo sindaco. Esclusivo.

Dopo la parentesi della sindaca Maria Teresa Senatore, quota Forza Italia, il comune di Portogruaro passa alla Lega che si afferma sul candidato del centrosinistra Santandrea.

Lunedì scorso Matteo Salvini in comizio, poi Luca Zaia e ieri Mauro Bordin a Torsa di Pocenia, avevano pronosticato la sicura vittoria di Florio Favero a sindaco di Portogruaro. L’architetto si è affermato al ballottaggio sul medico Stefano Santandrea, candidato del centrosinistra, e ha definitivamente raso al suolo le speranze centriste dell’uscente sindaca Maria Teresa Senatore che non è nemmeno riuscita a guadagnare il passaggio al barrage. La Lega aveva preferito affrontare la corsa da sola e non in coalizione con gli scappati di casa del centro. Il leghisti hanno avuto ragione, il Veneto Orientale, al confine col Friuli, diventa sempre più sovranista. Ieri lo aveva anticipato anche il capogruppo della Lega in regione Fvg Mauro Bordin all’incontro di Torsa di Pocenia (Ud).