EmergenzaCovid Exxx…Polzive!!! Il Friuli precipita nel profondo Rosso. Riccardi corre ai ripari e tira su una nuova segretaria 〈sono 5〉: Alessia Biason già vice sindaco di Pagnacco. Esclusivo.

Emergenza Peste. L’insuperabile dott. De Monte ha certificato stasera l’emergenza posti nelle terapie intensive della regione. L’Europa spinge nuovamente il Friuli Venezia Giulia nel profondo rosso della peste. L’indice RT supera l’1%. Un’emergenza sanitaria che deve aver costretto l’assessore Riccardi a correre ai ripari e rinforzare il già numeroso esercito di 4 addetti di segreteria che compongono il suo staff.

Dopo la chiamata in cabina sanitaria di Grazia Ecoretti, assessora comunale di Lestizza (Ud), ora è la volta della 5a segretaria, Alessia Biason già vice sindaca di Pagnacco, dimessasi nel settembre scorso per via di feroci incomprensioni con il sindaco Mazzaro.

Da poche settimane Alessia è stata assunta con un incarico fiduciario nella segreteria di Riccardi. Nell’ambiente dei paraculi forzisti, l’assunzione della veneta Biason, pur se a tempo determinato ha creato fortissime tensioni, soprattutto fra coloro che da mesi e mesi sono ancora in attesa delle sistemazioni promesse. Intanto l’esercito degli addetti di segreteria dell’assessore diventano sempre più numerosi. Una pattuglia di addetti per tentare di evitare la costante e replicante peggior tinta d’Europa in fatto di Peste.