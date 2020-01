EpifaniaFriulana Exxx…Polzive!!! Col 2020 finisce l’era della sveltina in camporella: 2 giovincelli aggrediti e derubati da stranieri alla periferia di Udine. Resoconto da UdineToday.

Il pignarûl indica che una stagione è finita. Stop. E’ finita un’era. Con l’episodio accaduto ieri sera nell’immediata periferia di Udine (Santa Caterina fraz di Pasian di Prato), anche la sveltina in camporella diventa troppo pericolosa. Friuli devastato, abbandonato dagli amministratori pivettari, inerme e irriconoscibile. In Friuli non si può più nemmeno trombare. Sveltine vigliacche, the end. Ecco la narrazione di “Udine Today”:

“Aggrediti e derubati durante la notte in via Latisana, a Santa Caterina. Le vittime sono due fidanzati, lei udinese del 1993 e lui milanese classe 1991, presi di mira da due malviventi che hanno rubato portafoglio e cellulare al ragazzo dopo averlo picchiato. Durante il pestaggio la ragazza è riuscita a contattare i carabinieri, intervenuti sul posto con due vetture del Nucleo operativo radio mobile di Udine. Il luogo in cui è avvenuta l’aggressione è quello di un palazzo da sempre disabitato all’altezza del civico 12 della laterale di via Lignano (la strada che da viale Venezia porta a Villa Primavera) (…).

Una volta arrivati sul posto e raccolte le informazioni necessarie i militari non ci hanno messo molto per capire che gli autori dell’azione violenta erano due soggetti di nazionalità marocchina – uno del 1985 e l’altro del 1988 –, già noti alle forze dell’ordine, precipitandosi così nella loro dimora. Lì i carabinieri hanno trovato portafoglio e smartphone sottratti al ragazzo milanese e hanno arrestato i ladri per rapina aggravata e lesioni personali.

Il giovane malmenato è stato condotto al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, da dove è stato dimesso alle 5 di questa mattina con una prognosi di 10 giorni per la completa guarigione”.