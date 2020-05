Esclusivo: Il ministro della Giustizia confessa in TV: …i mafiosi non gradivano Di Matteo a capo del Dap (dipartimento di polizia penitenziaria).

5Stelle contro le mafie e contro le caste ma solo a parole. Ieri sera se n’è avuta la conferma. Impressionante. Un ministro della Repubblica Italiana, tale Bonafede, ha rivelato in tv che la casta (cioè lui e i suoi amici) non ha nominato Di Matteo capo delle carceri italiane (DAP) perché i mafiosi non gradivano. La trasmissione è “Non è l’Arena” condotta da Giletti su LA7. Recentemente, l’organo di sorveglianza era stato travolto dalle polemiche costringendo Francesco Basentini a dimettersi dall’incarico.