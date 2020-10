EuroLegaFvg Exxx…Polzive!!! Lo strillo del leghista. Il video dello scazzo europeo di Spilimbergo fra il professore Rinaldi e il presidente confindustriale Agrusti. Esclusivo.

Venerdì sera a Spilimbergo, grazie all’iniziativa dell’eurparlamentare Marco Dreosto di “Identità Democratica” e l’associazione Erasmus, è andato un scena un formidabile scazzo fra l’antieuropeista Antonio Rinaldi e il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Tema, la delocalizzazione e i danni della moneta unica per le imprese.

L’Europa dei popoli e delle nazioni, era questo il titolo dell’evento di venerdì sera al cinema Miotto di Spilimbergo.

«Voi di Confindustria non avete fatto nulla per difendere le imprese italiane… Avete facilitato la delocalizzazione perchè con la moneta a cambio fisso non eravamo più competitivi. Fin che c’era la Lira potevamo avvalerci di una svalutazione competitiva che oggi non c’è più». Questa è la ragione, secondo Rinaldi, della crisi delle imprese italiane.