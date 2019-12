Exxx…Polzive!!! Se cicio no xé per barca, D’Amelio xé per mar. Il dolce veleggiare del giornalista de “Il Piccolo” sulle orme di John Elkan. Esclusivo

Potevamo perderci la mini veleggiata del giornalista de “Il Piccolo” mentre solca il golfo di Trieste? Nooo. Diego D’Amelio sulle orme di John Elkan. Ecco il narratore della schizofrenica politica regionale FVG che si gode uno dei momenti migliori del 2019. Cicio no xé per barca, D’Amelio xé per mar. L’alfista archivia così, su twitter, il 2019: “Di soddisfazioni e belle cose ne ha riservate parecchie”.

Non è necessario un 13 metri con livrea camouflage per il dolce navigar, dalla redazione triestina guardano al futuro con accademica serenità e il veleggiare del giornalista contiene un significato ben preciso, John Elkan (gruppo Exor) è un appassionato di mare e soprattutto di barche a vela. Twitta D’Amelio: “Buon vento a tutti”.