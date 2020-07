FederCacciaFvg Exxx…Polzive!!! Roma rade al suolo il Friuli: I vertici di Federcaccia diffidano il presidente friulano Paolo Viezzi. Respinto il progetto di modifica dello statuto. Buconi invia a Udine gli ispettori da Roma. Esclusivo.

In calce la circolare. Cosa si nasconde dietro il braccio di ferro fra il Friuli e il governo centrale?

Congelati tutti gli atti di Federcaccia Fvg dal 23 giugno 2019 ad oggi, compresa la delibera dell’assemblea straordinaria cui è stato modificato lo statuto e variata la denominazione in Federazione dei Cacciatori del Friuli Venezia Giulia. Tutti gli atti, compresa la delibera del 12 giugno scorso, che prevedeva la ridiscussione dei patti federativi, non sono stati ratificati dal Consiglio Nazionale.

Un anno fa, Paolo Viezzi era stato incoronato per la terza volta presidente della Federazione dei cacciatori del Friuli Venezia Giulia, oggi, il presidente nazionale Buconi, prende carta e penna e invia una circolare da urlo che incenerisce il presidente Friulano: Troppa disinvoltura amministrativa, arricchita da uno scomposto autonomismo.

Tutto nasce dall’intenzione del presidente friulano di voler “rinfrescare” lo statuto del sodalizio e avviare un processo di trasformazione dell’organo regionale modificando la denominazione da FederFriuli Fvg a Federazione Cacciatori Fvg.

Alla base dello scontro con Roma la quota del riparto sull’importo dell’iscrizione da trasferire in regione, investimenti sul territorio e la creazione di due nuove sedi. Una a Udine e una a Pordenone. La pressione del sangue ai romani è salita quando sono venuti a conoscenza che i friulani volevano vendere due sedi e i conseguenti investimenti a Pordenone, San Vito al Tagliamento, Gorizia e Udine. L’iniziativa non è piaciuta a Roma dove il presidente nazionale di Federcaccia Buconi, ha inviato una circolare in cui diffida e invita il presidente Viezzi a convocare l’assemblea straordinaria per procedere all‘annullamento della deliberazione assembleare del 23 giugno 2019, non ratificata, e di adottare tutte le misure consequenziali finalizzate all‘annullamento di tutte le determinazione assunte dall’Associazione Fvg. In difetto – si legge nella circolare – si procederà per via giudiziale.

Sabato 25 luglio raggiungeranno il Friuli il vice presidente Mauro Cavallari e il consigliere Oscar Stella. Ecco la circolare: