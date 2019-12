Fedriga Exxx…Polzive!!! Il governatore promuove con lode tutti gli assessori: Menzione Speciale per Bini, Riccardi, Zilli, Pizzimenti. Ignorato PM Zanin. Esclusivo.

Vaghi ringraziamenti al consiglio regionale, anzi, solo un rapido cenno, trascinato, alla fine della conferenza stampa del governatore Fedriga a Trieste. E’ durata circa 2 ore la narrazione delle cose fatte dalla giunta di centrodestra in questo 2019. Fedriga ha spaziato dal turismo alle finanze, dalla sicurezza alla cultura, passando per le ater e per le politiche per la famiglia, chiodo fisso di questo incontro. Un dossier corposo cui gli assessori si sono impegnati e, come confermato dal presidente, hanno dato grandi soddisfazioni alla giunta, che oggi è anche impegnata a ratificare le nomine di Riccardi per la sanità.