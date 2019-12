Fedriga Exxx…Polzive!!! La vera notizia della conferenza stampa di ieri: Revisione delle legge elettorale che significa liste bloccate e rielezione assicurata per gli amici dei segretari dei partiti. Esclusivo.

Un sospiro di sollievo: i capilista non dovranno sbattersi più di tanto per raspare preferenze. Il sistema elettorale regionale che ha in mente Fedriga ricalca quello svedese: consiglieri eletti nelle rispettive circoscrizioni elettorali (Udine potrebbe assorbire Alto Friuli) su liste bloccate. Una soglia di sbarramento per la singola circoscrizione (ipotesi 10%) e un’altra su base regionale, ovviamente più bassa (3%). Pur in presenza di un sistema a liste bloccate, il sistema svedese prevede che gli elettori possano esprimere una preferenza per un candidato della lista: se il candidato ottiene una percentuale, ancora da stabilire (9%?), delle preferenze nella lista circoscrizionale, ha diritto ad essere eletto scavalcando gli altri candidati della lista che abbiano riportato meno preferenze.

Una manna per i componenti dei vari cerchi magici dei partiti. Un grattacapo per Fedriga e Vannia Gava, Bordin, Rizzetto, Nicoli e Savino se ci sarà ancora Forza Italia, Pottino e Bini, Tondo, Shaurli, Malattia e gli altri che dovranno inserire i nomi in lista e, cosa più difficile, stabilire le graduatorie. Il nuovo anno porterà con sé il dibattito morboso sulla madre di tutte le riforme: da qui dipende il futuro degli uscenti.

Non è un caso che oggi il “Piccolo” di Trieste abbia colto l’essenza dell’incontro con la stampa del presidente Fedriga. D’accordo le politiche per la famiglia, il lavoro, trasporti, infrastrutture, turismo, sanità ed enti locali…, ma l’attenzione di tutti i consiglieri è rivolta lì e solo lì: legge elettorale regionale. Il quotidiano triestino resoconta oggi il passaggio esplosivo che ha acceso le lampadine degli eletti. Fedriga: “Ho chiesto in consiglio pensando a giugno come obiettivo…”. Cos’ha chiesto il presidente in aula? la revisione della legge elettorale, entro giugno. La madre di tutte le riforme, forse più morbosa di quella della sanità. Fedriga, che sarà spalleggiato dal capogruppo Bordin, dopo il caso Mtf di Lignano, potrà disporre del presidente del consiglio Zanin a proprio piacimento.