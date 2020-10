FedrigaMax Exxx…Polzive!!! Scontro col Governo, urge modificare le bozze del DPCM altrimenti le aziende chiudono. Salta il Luna Park, famiglie alla disperazione, situazione economica drammatica. Cacciari sbrocca: “Basta con questo delirio normativistico”. Video di Udine città fantasma il sabato sera. Esclusivo.

Ieri a Udine, dopo che la commissione spettacoli in mattinata aveva dato il nulla osta alle giostre, è stato annullato il Luna Park. Delirio.

Fontanini, viste le circostanze, non doveva neanche farli arrivare. Il dramma economico e sociale, oltre agli operatori degli spettacoli itineranti, si estende alle piccole e medie imprese degli esercizi pubblici. Il peggior governo della storia Repubblicana sta giocando sulla tenuta sociale del paese. Cacciari e Fedriga lo hanno capito. Il filosofo, non certo uomo di destra, lo ha urlato in TV: “Basta con questo delirio normativo”. Fedriga, dal canto suo, capita l’antifona di Conte e le sue intenzioni sul nuovo DPCM, mette le mani avanti a fa il cavaliere delle partita iva e delle categorie economiche: No ad un nuovo DPCM punitivo rispetto alle premesse.

Il perché è descritto in queste immagini riprese ieri sera a Udine, un sabato sera. Città fantasma. In calce alcuni commenti all’appello di Fedriga.