FedrigaNatalizio Exxx…Polzive!!!! “La curva scende, ma non quanto vorremmo”. Primi in Italia per decessi e secondi per nuovi casi in 7 giorni. Esclusivo.

Fedriga, intervistato oggi da “IlPiccolo”, rassicura i friulani rispetto alla Pandemìa che non accenna a diminuire. Siamo d’accordo, il compito di un presidente è quello di infondere speranza, soprattutto in un periodo disgraziato come questo. Eppure, secondo le analisi di Lorenzo Ruffino, esperto di elaborazioni puntuali su dati forniti dal ministero della sanit e collaboratore di YouTrend e di PagellaPolitica, la nostra regione è nei guai. Primi per decessi e secondi per casi registrati, dopo il Veneto.