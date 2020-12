FedrigaPalestinese Exxx…Polzive!!! Il presidente Fvg augura buone feste col simbolo della lotta della Jihad Islamica contro l’occidentale Israele. Esclusivo.

Filippo Demetrio Damiani, 90 mila euri/anno senza curriculum, è il direttore di «agenzia regione cronache», l’organo ufficiale della giunta del Friuli Venezia Giulia, è la figura che invia alle testate giornalistiche l’attività del presidente e dell’esecutivo. In questi giorni prenatalizi, il direttore ha trasmesso, per conto di «Agenzia Regione Cronache», un inquietante messaggio di auguri che stordisce i 10 assessori e forse, anche il presidente Fedriga. La celebre colomba con un giubbotto antiproiettile, un mirino rosso nel petto e nel becco un ramo di ulivo. Simbolo della resistenza palestinese filo islamica.

La colomba è un opera del writer inglese Bansky ed è il simbolo della lotta palestinese condotta dalla Jihad Islamica contro Israele, l’avamposto liberale in Medio Oriente. Il Disegno è stato realizzato sul muro di separazione dei territori palestinesi da Israele. Il messaggio é spiazzante: Fedriga-Damiani-Assessori sposano la causa dei palestinesi e del M5Stelle (ha chiesto che l’Italia riconosca lo Stato palestinese), nonostante i seguaci di Hamas continuino a lanciare decine e decine di razzi contro Israele. In questo senso, e pur con tutto l’impegno di Benjamin Netanyahu di ricercare un punto di distensione, Hamas e i vertici della Jihad Islamica, rifiutano qualsiasi ipotesi di riavviare il dialogo con Israele, anzi, chiedono che l’ANP “revochi immediatamente” le trattative in corso. Fedriga trascina i 10 assessori e l’intero Friuli in un ginepraio diplomatico inconcepibile. Simbolo di quale pace é quello diffuso dai 10 assessori della giunta del Friuli VG?