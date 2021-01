FedrigaPresidente Exxx…Polzive!!! La maggioranza Conte appesa a un filo. Sul rinvio dell’apertura scuola Fedriga guida la rivolta delle regioni contro il pivettaro di Casalino. Esclusivo.

Responsabili o meno, la maggioranza Conte è appesa a un filo. E anche dalla periferia le violente percussioni che raggiungono Roma, sono rumorose. Fedriga in testa sulla questione della riaperture delle scuole superiori. Nella mattinata di oggi, il presidente della regione Fvg comunicherà il contenuto dell’ordinanza che andrá a firmare per la nostra regione sulle scuole. L’orientamento è deciso: Rinvio della ripresa in presenza delle scuole superiori almeno fino al 31 gennaio. Il presidente riunirà in tarda mattinata gli assessori Riccardi, Rosolen e Pizzimenti e poi comunicherà la decisione. Dal palazzo di Trieste, dopo la riunione dell’esecutivo con le regioni convocata in extremis ieri sera e che ha ulteriormente arroventato i rapporti Fedriga-Conte, non si torna indietro: Dietro la questione scuola c’è anche un profondo disagio manifestato dai presidenti di regione rispetto alla gestione della pandemìa. Un disastro derivato dalla precaria tenuta della maggioranza giallo-rossa del Governo e le vaccinazioni partite a rilento in tutta Italia.