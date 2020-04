FerrariMauro Exxx…Polzive!!! Il capo della comunicazione dell’EMBO, il tedesco Tilman Kießling, punge lo scienziato udinese: “Le dichiarazioni del professor Ferrari hanno minato il lavoro del CER e del suo consiglio scientifico”. Esclusivo

Il capo della comunicazione dell’EMBO, il tedesco Tilman Kießling, punzecchia lo scienziato udinese Mauro Ferrari finito nel polverone della vicenda delle dimissioni da presidente del consiglio europeo di ricerca.

Sul caso, interviene l’EMBO, un’organizzazione di oltre 1800 ricercatori leader che promuove l’eccellenza nella ricerca scientifica in Europa e oltre. Gli obiettivi principali dell’organizzazione sono quelli di supportare ricercatori di talento in tutte le fasi della loro carriera e si basano sullo scambio di informazioni scientifiche utili a realizzare un ambiente di ricerca in cui gli scienziati possano lavorare nel migliore dei modi. Sul sito dell’EMBO è stato pubblicato il testo della presa di posizione dell’organizzazione europea in merito alle dimissioni di Mauro Ferrari dalla presidenza del CER. Lo scrive il capo della comunicazione dell’organizzazione, il tedesco Kießling.

Heidelberg, 9 aprile 2020 . “Il CER sta svolgendo un ruolo decisivo nell’accelerare la ricerca sulla SARS-CoV-2. (…) Mauro Ferrari si è dimesso da Presidente del CER il 7 aprile. Le sue ragioni sono state esposte in una dichiarazione del Financial Times, in cui lamentava una mancanza di sostegno per uno specifico programma Covid-19 da parte del CER e una mancanza di coordinamento in seno alla Commissione europea. Il giorno successivo (8 aprile), il Consiglio scientifico del CER ha chiarito che le dimissioni di Ferrari sono state determinate da un voto unanime avvenuto 10 giorni prima e votate dai membri attivi del Consiglio scientifico del CER. Lo stesso organo aveva chiesto a Ferrari di dimettersi dalla posizione di presidente.

Il Consiglio del CER ha citato molteplici fattori ed elementi diversi da Covid-19, che hanno deciso questo voto. Le accuse del professor Ferrari rivolte al CER hanno la potenziale forza di minare il lavoro del CER e del suo Consiglio scientifico, della Commissione europea e della cooperazione europea in generale. Durante l’attuale crisi in rapido movimento, è necessario sottolineare i nostri valori e obiettivi condivisi.

Sin dalla sua fondazione, il CER è riconosciuto come un modello per finanziare un’eccellente ricerca non solo in Europa, ma in tutto il mondo. I suoi beneficiari hanno la libertà e le risorse per perseguire i propri progetti di ricerca, il CER continuerà a svolgere la sua missione originale, compresi i lavori specifici su SARS-CoV-2 (…).