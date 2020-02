FestivalFriulano Exxx…Polzive!!! ProgettoFvg imposta la leadership dei moderati a NordEst; Mauro Corona Show a Cartabianca sulla Berlinguer: “Provi lei a fare laFiga come me sul ghiaccio”. Esclusivo.

Il Festival di Sanremo visto da NordEst. Il segretario di ProgettoFVG Bini e i consiglieri regionali Di Bert e Morandini imprimono un ritmo elevato alla costruzione dell’arera centrista friulana. Curiosità fra gli osservatori giacché stasera a Tarcento, all’osteria al Venezian, è stato ufficializzato il passaggio del vice sindaco Luca Toso e della consigliera comunale Laura Degano con il progettoFVG. Un passaggio importante che alimenta la motrice della neonata federazione. Gli iscritti a Progetto FVG sono in aumento e molti amministratori seguono con interesse l’agibilità politica del partito di Bini. Ieri, nei corridoi del consiglio regionale, girava una battuta su chi traesse maggior vantaggio fra Forza Italia e Progetto FVG dalla neonata federazione. Chi porta la dote più consistente, dà le carte. Semplice. Palle lunghe e pedalare, meno mozioni più conclusioni.

Il martedì friulano del Festival di Sanremo è proseguito su #Cartabianca di Berlinguer. Uno spettacolare MauroCoronaVirus ha sorpreso tutti (“Il sottoscritto virus non è pericolosissimo”): Apprezza la scelta dei presidenti leghisti di aver chiesto la quarantena per gli studenti e docenti che provengono dalla Cina e ha inchiodato la sinistra alle colpe dell’eccesso di snobismo: “La puzza sotto il naso ha rovinato i compagni”. Tuttavia lo show ha raggiunto vette altissime quando la conduttrice Berlinguer ha mostrato le immagini di un’arrampicata di Corona in maniche corte sul ghiaccio. Berlinguer, rivolgendosi all’ospite: “Lei qui voleva fare il figo… si vede benissimo”. Prontissima la replica di Corona: “Sicuro! Provi lei a fare la figa!!”.