FestivalMorgan Exxx…Polzive!!! Una maggioranza di peracottari: L’assessore alla cultura di Udine e il sindaco sbagliato ignorano l’opera di Fabrzio De André. Esclusivo

Inserito nel calendario estivo di “UdineVola2020”, ieri sera in castello si è’ esibito uno degli artisti più poliedrici del panorama italico. L’insuperabile Morgan. Gran serata dedicata a Fabrizio De André con le sagaci introduzioni ai brani commentate dall’artista milanese. Oltre una decina di musicisti ad accompagnare il progetto musicale totalmente ignorato dai basabanchi che governano la città. Il sindaco Fontanini e l’assessore alla cultura (…) Cigolot invece che assistere al concerto, sono stati visti camminare soli soletti per via mercatovecchio. Due sagome da casa di riposo, ingobbite, col passo incerto che sfioravano i muri per evitare le persone.

Il contrasto tra potere e individuo scandalizza l’ottocentesco centrodestra udinese, gli amori “non ufficiali” di Bocca di Rosa, vanno respinti a prescindere, anche se le triangolazioni e le trombate vigliacche fra le mura di palazzo D’Aronco e via Girardini si consumano alla grande e tutti scopano come ricci.

Il rapporto fra l’uomo e il mondo di De André, interpretato da Morgan ieri sera, incrocia l’amore libero e carnale, i vangeli, la solitudine e i quartieri malfamati.