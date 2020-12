FinanziariaFvg Exxx…Polzive!!! Il tarvisiano Mazzolini finisce intrappolato nell’emendamento furbetto di Enzo Marsilio. Sbrego con la Lega sui 600 mila euri di ristoro ai gestori del mercato di Tarvisio. Esclusivo

Tutto nasce da un provocatorio emendamento presentato in aula, durante i lavori della legge di stabilità, dallo sgamato consigliere regionale del Pd Enzo Marsilio da Sutrio, Carnia profonda. L’esponente piddino voleva segnalare ai consiglieri regionali le difficoltà dei titolari delle attività commerciali del mercato coperto di Tarvisio fortemente penalizzati a causa del Covid e dal crollo della mobilità transfrontaliera. Si tratta di ben 109 attività commerciali insediate nella storica struttura e chiedeva, attraverso un emendamento, una cifra di ristoro di 600 mila euri da spalmare in 3 anni. Documento bocciato dalla maggioranza. Ma…

La bontà dell’iniziativa non era messa in discussione, solo che al governo della regione c’è la Lega e il capogruppo Bordin ha dato ordine di votare contro. E qui è scoppiato il giallo che ha fatto tremare il Carroccio regionale FVG. Al momento del voto, il consigliere regionale Stefano Mazzolini è uscito inspiegabilmente dall’emiciclo, sottraendosi all’ordine di scuderia di Bordin e votare contro l’emendamento-trappola di Marsilio. Una manovra incoerente che ha lasciato sbalorditi tutti i fedelissimi di Fedriga. Come mai il blasonato vice presidente del consiglio regionale tradisce il capogruppo su un emendamento presentato dall’opposizione? Sospetti atroci che conducono a Tarvisio (Ud) e all’impopolarità di un voto contrario del leghista che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose nelle articolate relazioni dell’area di confine e a poco più di un anno dalle elezioni comunali.

A rigor di cronaca, va segnalato che Marsilio aveva arricchito l’emendamento proponendo all’amministrazione regionale di destinare 16milioni di euri ai fenomeni Dario Farinelli e Roberto Siagri, vertici del Consorzio Carnia Industrial Park, per il recupero della caserma Cantore di Tolmezzo o palazzo Linussio. In linea con gli stanziamenti assegnati a Lignano Sabbiadoro per terrazza a mare e in porto vecchio a Trieste.