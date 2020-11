Focolai in carcere a Tolmezzo e al Pronto Soccorso di Udine.

Il Carcere di massima sicurezza di Tolmezzo è colpito da un importante carica pestilenziale. Sono oltre trenta i casi rilevati.

Secondo quanto ha appreso l’Ansa, si tratterebbe di circa 25 detenuti – ma il dato potrebbe salire, con l’esito di ulteriori tamponi effettuati in mattinata – e di una decina di agenti di Polizia penitenziaria. Per quanto riguarda la positività delle persone ristrette, si segnalano contagi sia nella sezione di alta sorveglianza sia in quella riservata ai detenuti per 41bis.

Sono dieci gli operatori del Pronto soccorso di Udine che sono risultati positivi al Covid-19. L’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale sta eseguendo il tracciamento e, dalle prime informazioni, emerge come almeno due casi – quello del responsabile e di un coordinatore – sarebbero collegati a contatti familiari.

La struttura – informa l’AsuFc – è comunque sempre operativa, anche se l’invito alla popolazione è quello di evitare gli accessi.