FocolaioCavarzerani Exxx…Polzive!!! L’emergenza stordisce il CentrodestraFvg: Fontanini manda allo sbaraglio e senza precauzioni sanitarie i vigili di Udine. Riccardi spedisce i volontari della PC a sorvegliare la caserma. 14 poliziotti in isolamento. Esclusivo

Ieri, Riccardi ha annunciato che invierà i volontari (volontari…) della Protezione Civile come supporto alle forze dell’ordine che pattugliano la caserma Cavarzerani di Udine. L’area è diventata Zona Rossa in virtù del fatto che sono rinchiusi in quarantena circa 500 migrantes. Nel marzo scorso, il ministero della salute aveva diffuso una circolare in cui erano prescritte le regole da rispettare durante le emergenze Covid. L’elenco è lunghissimo e severo, chissà se le squadre sono attrezzate e operano con le dovute precauzioni. Il sospetto nasce dal fatto che in città si trovano ben 14 poliziotti in isolamento causa contatti con i pashtun.

La notizia ha allarmato gli agenti della Polizia Locale di Udine al comando del pivettaro Fontanini che hanno invitato una lettera di fuoco al sindaco e alle autorità locali in cui chiedono garanzie sanitarie e di sicurezza a causa dei frequenti contatti con i migrantes che si verificano durante il servizio. Inoltre i vigili chiedono di essere sottoposti a tampone. Fino ad oggi, rilevano i sottoscrittori, nessun operatore di PL è stato sottoposto ad accertamento sanitario.