FocolaioCentrodestraFVG Exxx…Polzive!!! La politica friulana dopo il Virus. Sbrego virulento tra Lega e ProgettoFVG: A Porcia il sindaco leghista caccia l’assessore; a Cordenons nasce l’asse centrista contro la Lega e i Fratelli. Esclusivo.

Nemmeno il tempo di metabolizzare il Covid-19 che la politica traguarda già al 2021. Solo i paracarri stanno fermi (Cit G.Carbone).

Intanto i primi focolai si registrano nella destra Tagliamento e sono alimentati dall’accordo formalizzato alcune settimane or sono fra ProgettoFvg di Bini e Forza Italia di Sandra Savino. Nel pordenonese non si perde tempo.

A Cordenons, ProgettoFVG esce dalla maggioranza guidata dal sindaco leghista Delle Vedove, un divorzio preannunciato che prelude a un accordo proiettato alle prossime elezioni del 2021. Si tratta, come riporta “Il Gazzettino” di oggi, dei transfughi guidati dall’agitatore Mauro Baletti di Progetto FVG che hanno votato contro il documento contabile del sindaco Delle Vedove e che sono Ortolan e Longo. I 3, politicamente, sono passati in minoranza. Stesso discorso per l’unico forzista Loris Zancai che non ha fatto mistero di voler intraprendere un percorso amministrativo rinnovato e smarcato dalla Lega, con gli esponenti di ProgettoFVG. A Cordenons quindi, i sovranisti di Lega e Fratelli d’Italia scaricati dai nuovi moderati della destra Tagliamento.

In quanto a Porcia le scintille sono ancora più alte. A poco meno di un anno dalle elezioni, il sindaco leghista Sartini, ha revocato le deleghe all’assessore di ProgettoFVG Mario Paronetto, il più preferenziato della Lista di Bini. Le ragioni della rimozione di Paronetto le spiega lo stesso ormai ex assessore: “…in atti d’ufficio sono state travisate parole che non corrispondevano al mio ragionamento…, le deleghe mi erano state assegnate senza che io avessi mai chiesto nulla”. L’ex assessore rilancia: “Ora ho le mani libere, non ne potevo più di quel ruolo”. Il focolaio dove scoppia per prima l’identità “moderata” di ProgettoFVG e Forza Italia è nel pordenonese.