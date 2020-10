Fondazione Aquileia, il leghista Diego Bernardis: Dal PD accuse infondate.

«Quando il Pd imparerà a riflettere prima di sproloquiare contro la Lega, non sarà mai troppo tardi».

“Quando il Pd imparerà a riflettere prima di sproloquiare contro la Lega, non sarà mai troppo tardi. È incredibile che in una situazione come quella accaduta in Fondazione Aquileia, dove sono state rese note le dimissione del presidente, Zanardi Landi, il Partito Democratico si arroga il diritto di giudicare e attribuire presunte colpe alla Lega e ai suoi rappresentati, a partire dal presidente Massimiliano Fedriga”.

Diego Bernardis, consigliere regionale della Lega, ritiene le accuse rese pubbliche da alcuni esponenti dem sulle dimissioni del presidente della Fondazione Aquileia attribuite al volere del suo partito: “Totalmente fuori luogo e alquanto sgradevoli. Siamo tutti dispiaciuti di queste dimissioni, ma da qui a dire che come Lega ne siamo la causa ce ne vuole”.