FondazioneFriuli Exxx…Polzive!!! A Novanta Gradi. Fontanini pivettaro esulta per la cessione del palazzo più elegante della città. Sconto di 4 milioni di euri, il magheggio della svendita facilitato dai veneti. Il tracollo delle agenzie immobiliari. Esclusivo.

Dopo Autovie Venete, i Friulani coglionati per la seconda volta.

Uno studentato a Udine per radere al suolo il mercato degli affitti delle società immobiliari della città. Con circa 15mila studenti, il mercato degli affitti portava una buona porzione di fatturato alle società immobiliari. Con il progetto di uno studentato in via Manin per 230 studenti il settore andrà kappaò. Ma il sindaco ride. L’indecente Fontanini festeggia la svendita di uno dei più pregiati palazzi storici del Friuli. Ignora che i facilitatori della cessione del Palazzo d’oro di via Manin a un fondo piemontese, sono i para-veneti della Sinloc spa, una società di Padova che si occupa di consulenza e investimenti. Il presidente è Gianfranco Favaro di Chions (Pn), vice presidente della fondazione Friuli e presidente della Casa dello studente di Pordenone.

Cos’è passato per la testa dei vertici della Fondazione Friuli di vendere a un prezzo stracciato e con una perizia “accomodante” uno dei gioielli del patrimonio artistico di Udine? Quali segreti custodiva l’operazione visto che, come tuona Graziano Tilatti, i componenti dell’organo di indirizzo non sono stati consultati (vedi i nomi in calce)? Quali magheggi nasconde il clamoroso ratto al Friuli dopo quello subito in Autovie Venete? Friuli a novanta gradi e l’indecente sindaco di Udine festeggia.

Il palazzo della Fondazione Friuli è stato acquistato negli anni ’90 per circa 7 milioni di euri, ristrutturato a suon di foglie d’oro nel 2015, ed è stato venduto in questi giorni a un fondo piemontese per 3 milioni e 8. Che si tratti di un magheggio non ci vuole molto a capirlo. Un attico a Udine in pieno centro di circa 400 metri quadri è stato venduto un mese fa a circa 2milioni di euri. Appena dietro il palazzo già svenduto al fondo, è in vendita un appartamento al 4°piano con vista Duomo a 1 milione e mezzo di euri. Per quale motivo la Fondazione Friuli svende un palazzo di 8 mila metri a 3 milioni e 800mila euri? Quali interessi ruotano attorno all’operazione dei facilitatori? Cosa lega la FriulAdria a Gianfranco Favaro?

Eppure lo statuto della Fondazione parla chiaro: dovrebbe occuparsi di finalità sociali, finanziare progetti culturali, ricerche sanitarie e associazionismo. Tuttavia una notevole quantità di capitale mobiliare è stata allocata in un fondo speculativo. Tradito completamente lo spirito della Fondazione.

Ma quello che stupisce in questa operazione è il profilo della segretezza assunto dai maneggioni. E il fatto che oltre al sindaco di Udine, esprima apprezzamento per il bidone anche il Rettore dell’Università Roberto Pinton (pensiero rivolto al grano che riceverà dalla vendita di una porzione di immobile Maseri).

Il vice presidente della società facilitatrice dell’operazione (Sinloc), è il padovano Gilberto Muraro, ex rettore dell’Università di Padova. L’amministratore delegato è il vicentino Antonio Rigon. Due colpi al Friuli piegato a novanta gradi e Fontanini ride. Torna nel Contado sei inadeguato.