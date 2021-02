ForumTV Exxx…Polzive!!! Finisce su Canale 5 la trombata clandestina dell’avvocato pordenonese Vitto Claut con la colf-Puledra. Accusato di violenza sessuale: “Le ho dato 25 mila euri”. La moglie chiede la separazione. Esclusivo..

Formidabile puntata di Forum quella andata in onda martedì scorso su Canale 5. I protagonisti erano Vittorio (Vitto) Claut 〈sarà ibernato in Arizona〉, avvocato pordenonese e fondatore del Codacons e la di lui moglie Francesca. La questione è di carattere golosamente porcello e viene introdotta dalla conduttrice Barbara Palombelli:

Francesca chiama in causa il marito Vittorio per chiedere la separazione per violazione dei doveri coniugali (Ha confessato di aver trombato la puledra NdR). La donna avanza la richiesta dell’assegnazione della casa intestata al marito e un congruo contributo di mantenimento. I fatti sono stati determinati da una crisi temporanea confessata dalla stessa moglie che si rifiutava di darla al “caliente” marito Vittorio. La sua confessione: “Ero via tutta la settimana per lavoro – depone il presidente del Codacons – rientravo per il week end e lei invece di stare con me, andava a Roma a trovare i figli. Le poche volte che noi 2 eravamo a casa, veniva a letto alle 3 di notte, come se volesse evitarmi. Volevo starle accanto, fare all’amore, niente”. La confessione di Vittorio in Tv era straziante. Dal canto suo, la moglie tradita replicava: “Pensavo di aver trovato il principe azzurro e invece lui mi tradiva con la colf”. Vittorio non regge alle accuse ed esplode rivolgendosi al giudice di Forum, Simona Napolitani: “Ero confuso per lo strano comportamento di mia moglie, non capivo perché non volesse starmi vicino. Allo stesso tempo, Amélie, la giovane e bella ragazza che avevo assunto come colf, mi corteggiava, mi provocava, mi massaggiava il collo, mi accarezzava fino a quando, sedotto, non ho restito e abbiamo fatto l’amore. Subito con lei sono cominciati i problemi – rivela l’avvocato – prima mi ha chiesto 10mila euri per non spifferare il tradimento a mia moglie, poi altri 15mila. In totale le ho dato 25 mila euri. 〈Il pubblico mormora: una trombata costata cara〉”. Insomma la puledra ha spillato all’avvocato 25mila cocuzzi per il silenzio che poi non c’è stato. Lei ha sporto denuncia per violenza sessuale e la moglie ha chiesto la separazione.

Il giudice di Forum ha così sentenziato: “Si dispone la separazione dei coniugi e l’addebito mensile alla moglie Francesca quantificato in 1.000 euri-mese. La casa resta di proprietà del marito”.