ForzaItalia Fvg Exxx…Polzive!!! Milano chiama, Aquileia stasera risponde. Franco Mattiussi inaugura il nuovo corso degli azzurri: “Chi vuole se ne vada”. Ore 19 Hotel Patriarchi. Saro mercoledì a Pasian di Prato, Morandini giovedì a Qualso. Esclusivo.

Dopo la Lega e la mini-diaspora in Fratelli d’Italia (sabato scorso alcuni a Tarcento, altri a Udine), è ora la volta dei moderati con in testa il partito che mantiene ancora un coté importante nell’alveo del ceto medio friulano. Stasera ad Aquileia il gruppo consiliare regionale Fvg composto da Mattiussi, Nicoli e Piccin, invita i conservatori a denominazione di origine controllata, alla tradizionale festa pre Natalizia, ore 19 hotel Patriarchi. Un classico. Ma il momento è di quelli da urlo.

Proprio sabato alle Stelline di Milano, Berlusconi e la Gelmini hanno presentato la nuova organizzazione regionale della Lombardia, con una segreteria composta da coordinatore, vice coordinatore e da 24 membri con deleghe operative e due segretari organizzativi. A guidarla il commissario, l’eurodeputato Massimiliano Salini, e il suo vice, Fabrizio Sala, capo delegazione azzurro in Regione. Rinnovamento, è questa la parola che raggiunge Aquileia sull’onda milanese. In questo senso, il consigliere regionale Mattiussi alza l’asticella del ragionamento politico: “…abbiamo un lavoro da fare anche sul partito, sul nostro partito. E lo faremo insieme a Silvio Berlusconi e gli esponenti friulani. Se qualcuno pensa che ci sia una strada diversa da percorrere – prosegue Mattiussi – io dico che non abbiamo più tempo per tergiversare. Basta polemiche e mal di pancia. Il nostro campo di gioco è chiaro: siamo con il centro-destra che governa la regione. Chi vuole tentare altre avventure è libero di farlo. Ma Forza Italia non è un tram». Chiaro il riferimento alle oscillazioni di coloro (Dal Mas…) che seguono Mara Carfagna o Giovanni Toti. In quanto ai satelliti che si sono frantumati in questi ultimi giorni, i CorSari di Ferruccio si troveranno mercoledì sera a Pasian di Prato presso l’Enaip. Il giorno dopo, giovedì, Edy Morandini, esponente di spicco di ProgettoFvg di Bini, invita tutti i sostenitori a Qualso di Reana all’osteria “Da Fratin”. Luogo simbolo dello sbrego fra Saro e Bini.