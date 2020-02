ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! I boatos renziani raggiungono il Friuli. Franco Mattiussi: “Se i nostri senatori, Stabile e Dal Mas, dovessero andare con Conte esco da Forza Italia”. Bye Bye Berlusca. Esclusivo.

Renzi-Mattiussi. Cosa unisce i due? Partiamo dal bullo di Rignano, ecco la sua dichiarazione di qualche ora fa: «Se il Premier riterrà che su queste cose (i 4 punti…) si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo – chiarisce Renzi – se il Premier riterrà di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cd. responsabili». Ecco lo sbrego. responsabili.

Ed ora Mattiussi: “Mai aiuto a un governo Conte”. E se capitasse che Dal Mas e Stabile (i due senatori) finissero lì? “Bye bye Forza Italia”. In questi giorni di convulsioni romane, il sismografo di palazzo Madama regista un’intensa attività. I Responsabili, per la maggior parte i forzisti che vanno da Paolo Romani a Renata Polverini, sarebbero pronti a puntellare un Conte Ter. Il bello di questa operazione è che nella pattuglia dei senatori pronti al sacrificio si leggono anche i nomi dei senatori friulani Laura Stabile e di Franco Dal Mas (in ottimi rapporti con Polverini, vedi cena da “Bepo” nel codroipese, un paio di settimane fa). Alt. Se i due senatori dovessero correre in soccorso di Conte, Mattiussi getterebbe la spugna e, un minuto dopo, salutare Forza Italia. E in consiglio regionale? “Non succederà niente”, anticipa la risposta Tiziana Gibelli. Mattiussi conferma, con riserva, tuttavia nulla sarà più come prima. Una grana in più per il già striminzito gruppo di Forza Italia in consiglio regionale alle prese col petardo Zanin (abbandonato al suo destino), cui va ad aggiungersi Zalukar (marito di Laura Stabile), che resta nel misto e Mara Piccin in attesa del rito ordinario sull’indagatura per le spese pazze.

Quindi, boatos, sbreghi e Responsabili. Decide Renzi, anche in Fvg.