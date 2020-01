ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Riservatissima grigliata festajola post voto a Camino (Ud) con Riccardi-Savino-DalMas; Saro e Castenetto lisciano il pelo ai reduci del ventennio. Cresce Fratelli d’Italia, vertice regionale a UD. Esclusivo.

Lunedì politico molto intenso a Est del Nord Est. Ieri sera a Bugnins di Camino Tagliamento (Ud) al ristorante “DaBepo” vertice segretissimo di Forza Italia “davantialcamino” con Savino, Dal Mas, Zanin, Riccardi, riuniti per festeggiare il risultato di Jole Santelli in Calabria ma soprattutto la data del referendum confermativo dei 5 stelle. Conte ha fissato la scadenza per il 29 marzo. La convocazione referendaria sulla riduzione dei parlamentari allontana l’incubo delle elezioni anticipate e, proprio per questo, ieri sera l’atmosfera era molto allegra. I parlamentari friulani possono stare tranquilli, almeno fino alla data dell’elezione del capo dello stato, poi si vedrà. Diversa la questione regionale, dove il caso Zanin-Mtf non è passato inosservato e, per il partito, dopo il flirt rapidissimo di Zanin con Saro, la questione è assai delicata.

Diverso il punto a Udine dove i vertici regionali di Fratelli d’Italia, nell’analisi complessiva della loro riunione, hanno confermato il momento felice del partito anche alla luce dei dati delle regionali.

Più complessa la situazione in via Marsala a Udine dove un gruppo di nostalgici del ventennio, fra cui alcuni militanti della WaffenSS, si sono dati appuntamento in trattoria per auspicare il ritorno allo stato di polizia e al gerarchismo. L’iniziativa, promossa da Franz e Belviso, ha visto la partecipazione degli ex “ProgettoFVG” Saro e Castenetto, del sindaco forzista di Pasian di Prato Andrea Pozzo e del sindaco di Codroipo Marchetti. Questa settimana Saro battezzerà col nome la sua nuova creatura incubata dopo la divisione con Bini.