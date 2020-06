ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Tutto pronto per la grande manifestazione del centrodestra a Roma. Berlusconiani Friulani all’oscuro. La coordinatrice Savino in relax a Chioggia. Esclusivo.

I vertici friulani del partito di Berlusconi imbucati a Roma, ignorano la grande manifestazione del 4 luglio in Capitale e abbandonano al loro destino iscritti e amministratori locali. Gli azzurri Friulani non sanno ancora nulla. Pare che i vertici del partito siano in altre faccende impegnati o, come nel caso della coordinatrice regionale Savino, in relax a Chioggia. Alcuni coordinatori provinciali sono evaporati (Udine), altri tengono il punto nella coalizione come Nicoli a Monfalcone e Polacco a Trieste, per il resto, l’organizzazione del partito è abbandonata e zonizzata senza regole: ognuno fa accordi locali come gli pare (Tolmezzo, altro esempio). Per questo motivo molti amministratori, iscritti ed esponenti regionali sono spaesati. E a pochi pochi giorni alla manifestazione del centrodestra a Roma in programma il 4 luglio, nessuno da nulla. Occorre dire che il significato politico della kermesse è altissimo soprattutto dopo la bollinatura degli accordi per le regionali. Ma il quadro nazionale non sfiora quello locale. Negli ambienti di Forza Italia del Friuli VG c’è aria di scoramento, eppure il partito si trova oggi in una posizione di privilegio rispetto al panorama dei moderati, soprattutto dopo che è stato scoperto il bluff di ProgettoFvg. Ma serve uno scatto, un confronto, per non trovarsi indeboliti e rullati dai sovranisti alle prossime scadenze elettorali.