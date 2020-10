ForzaTragicaFvg Exxx…Polzive!!! Zanin sui carboni ardenti di Lega e Fratelli d’Italia. “Pesano” i voti su Porto e Calligaris. Domani si riunisce la capigruppo. Esclusivo

Ottobre nero, nerissimo per ForzaTragica. Alle comunali di Portogruaro (Ve) gli azzurri non riescono ad eleggere nemmeno un consigliere. In consiglio regionale Fvg sono rimasti in 4. Litigano con Fratelli d’Italia sul Porto Franco di Trieste e con la Lega sulla proposta di censura al consigliere Calligaris. Un polverone lunare che si alza a ridosso della velenosa mozione presentata dal PD contro i magheggi dello sfiduciato presidente del consiglio Zanin. Domani mattina si riunisce a Trieste la capigruppo. Il documento dovrà essere calendarizzato e discusso in aula. Cuore batticuore in aula. Incubo Fratelli d’Italia e Lega.

Partiamo dalla seduta di fine settembre quando il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato a maggioranza (astenuti i consiglieri della Lega) l’irrogazione della sanzione della censura nei confronti del consigliere Antonio Calligaris a seguito delle affermazioni attribuitegli lo scorso 4 agosto in Aula. Il capogruppo della Lega Bordin aveva commentato: “…Non dobbiamo dimenticare che l’esponente leghista era stato l’unico a contrastare un’azione antidemocratica, esponendosi con coraggio e determinazione”. Da Forza Italia nessun segnale di sostegno. Quanto pesa quel voto e cosa farà la Lega su Zanin?

L’altra lacerazione è ancora più profonda. Uno sbrego portuale con Fratelli d’Italia avvenuto la settimana scorsa relativamente a una mozione presentata dal capogruppo Claudio Giacomelli che sollecitava l’impegno UE a inserire Trieste fra le zone extradoganali. Giacomelli ragionava: “…i porti franchi sono uno straordinario strumento di promozione industriale, un modo per produrre occupazione…”. La mozione non venne votata da Forza Italia. I Consiglieri sono usciti dall’aula e inutili le giustificazioni di uno spaesato Nicoli che ha consegnato a TriesteAllNews le motivazioni del non voto. Lo sbrego era ormai compiuto e sulla mozione contro Zanin i patrioti promettono che restituiranno la pariglia.

I nuvoloni incombono al punto che oggi è sceso a Udine, da Forgaria, perfino il fedelissimo portavoce-mancato Pierluigi Molinaro. I due hanno preso un caffé al Goppion, un caffé consolatorio viste le facce funeree della coppia.