Fratelli di Spine Exxx…Polzive I BenitoRemix Giau e Bortolotti attenzionati dal consigliere regionale Leonardo Barberio. Esclusivo.

Scintille tricolori in collinare. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Leonardo Barberio cala un carico da 11 a Cividale. Prenota la campagna elettorale nei comuni al voto il prossimo anno. Esplode un caso di territorio a Majano. Marzio Giau svalvolato a Varmo e perde la speranze a Pasian di Prato. Ferodi incandescenti.

In Fratelli d’Italia Friuli spunta il complesso A che sta per amministrative. A poco più di sei mesi dalla presentazione delle liste per il 2021, i patrioti sono in piena attività. I successi di Cividale e di Premariacco hanno confermato la bontà del lavoro di squadra compiuto dai consiglieri regionali Barberio e quello comunale di Udine Pittioni. Un risultato complessivamente incoraggiante che ha generato una discreta dose di invidia fra gli storici eredi di Benito, i consiglieri comunali Giau e Bortolotti, che non digeriscono il coté operativo dei nuovi iscritti. Sul punto occorre dire che Marzio Giau a Varmo ha fatto campagna per la candidata Iacuzzi contro il vincitore Prampero. Lo stesso Giau si è imballato sul progetto della costituzione del gruppo di Fratelli d’Italia a Pasian di Prato ma fa circolare uno screen shot di Barberio, ormai di dominio pubblico, in cui il consigliere regionale progetta il lavoro delle comunali di Majano che va al voto il prossimo anno. Il consigliere comunale locale Bortolotti, in combutta con Giau, minaccia barricate contro Barberio. E’ il caos cui Barberio non dà molto peso. Vedremo a Torsa domenica 4 ottobre quali saranno gli esiti.