FratelliD’ItagliaFvg Exxx…Polzive!!! L’iscrizione ai meloniani del sindaco di Codroipo incendia il tricolore. Ferodi arroventati fra Ciriani e Rizzetto. A Pasian di Prato (Ud), Marzio Giau a tenaglia contro il sindaco Pozzo. Il sahariano Quai lusingato. Esclusivo.

Venerdì 24 luglio, mentre a San Daniele del Friuli veniva inaugurato il nuovo Circolo dei meloniani ed elaborata la strategia della distensione fra Leonardo Barberio e il sindaco Valent, a Codroipo si consumava il primo strappo tricolore a Nord Est. Il senatore pordenonese Luca Ciriani annunciava l’iscrizione di Fabio Marchetti a Fratelli d’Italia. Un petardo. Per i sovranisti friulani un fulmine a ciel sereno (nemmeno Saro si aspettava questa mossa), inaspettato, tant’è vero che Walter Rizzetto, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, non era stato invitato al brindisi di benvenuto. Un segnale politico inequivocabile.

La copertura politica su Marchetti, attivata dal pordenonese Luca Ciriani, ha indispettito l’intero pianeta friulano dei sovranisti che, pochi giorni dopo, si è radunato a Udine per discutere le disinvolte modalità d’iscrizione del sindaco a Fratelli d’Italia che gli hanno permesso di entrare nel gruppo. La questione è seria e i fattori in campo sono molteplici. L’iscrizione di Marchetti al partito, ha arroventato i ferodi fra Ciriani e Rizzetto, fra la componente friulana e quella pordenonese. Solo l’assessore di Codroipo Nadalini ha dato il suo benestare. Le ragioni di questi attriti sono da ricercarsi nel fatto che Fratelli d’Italia sta volando sui sondaggi e coloro che, fin dall’inizio, hanno portato voti e sudore al partito non vogliono consegnare il patrimonio agli ultimi arrivati. Intanto la temperatura sale e la canicola ferragostana produce incendi anche a Pasian di Prato, comune alle porte di Udine guidato dal forzista Andrea Pozzo. L’ingresso in consiglio del BenitoRemix Marzio Giau sta mettendo un grave difficoltà l’agibilità amministrativa del sindaco. Durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale, sono stati rinnovati i vertici della 1a commissione, quella “Affari Generali”. La presidenza è andata a Montoneri mentre, con un gioco di prestigio politico di alto livello, la vice presidenza è stata assegnata a Marco Quai, uomo di Saro e competitor di Pozzo alle ultime comunali. Non è una novità che Marzio Giau stia cercando consiglieri dell’opposizione per irrobustire il suo gruppo comunale del misto in prospettiva Fratelli d’Italia e di un posto in giunta. In questo senso, la ganascia di Giau va ad aggiungersi a quella della Lega, propedeutica a stringere e soffocare l’agibilità del sindaco Pozzo. Un disegno che sta prendendo forma per via della poltrona di assessore che potrebbe finire proprio a Marco Quai, che uscirebbe dalla copertura sahariana per ripararsi in quella di Fratelli d’Italia. E la chiamano estate…