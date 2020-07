FratelliD’ItaliaFvg Exxx…Polzive!!! I patrioti dipingono il Friuli: Costituito il nuovo circolo a San Daniele; disgelo Barberio-Valent; i patrioti ipotecano il Friuli. Fabio Marchetti passa con la Meloni. Esclusivo

E’ il momento magico di Fratelli d’Italia. Con l’inaugurazione del nuovo Circolo di San Daniele del Friuli e il passaggio del sindaco di Codroipo con i patrioti, Giorgia Meloni è diventata la bussola del centrodestra in Friuli. Ieri sera a San Daniele, su impulso del consigliere regionale Leonardi Barberio, è stato presentato il nuovo Circolo locale. Una 50ina di persone hanno partecipato all’evento. Presenti Barberio, Candotto, Falcone, Turridano, Rizzetto, Marcuzzi, Lodolo, Fornasiero, Baritussio e molti sostenitori. Il saluto di buon lavoro è stato portato dal sindaco di San Daniele Valent. La presenza del primo cittadino è stata valutata molto positivamente dai meloniani. Leonardo Barberio, ha assicurato che il nuovo gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a San Daniele, sarà leale e competitivo con quello della Lega. Valent è rimasto per tutta la sera a stretto contatto con Barberio. Il negoziato, dopo le scintille di una settimana fa, sta dando i suoi frutti. Ma i patrioti non si fermano a San Daniele. Per i vertici del partito il Collinare è un collegio fondamentale, tant’è che i vertici locali stanno già pensando alle calibrature di Majano e agli altri comune che andranno al voto.