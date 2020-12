FratellidiPoltrona Exxx…Polzive!!! Sul 5G si sbregano i patrioti. Ai vertici del partito Fvg non piacciono gli equilibrismi dell’assessora Olivotto: difende la poltrona o il partito? Vertice con Scoccimarro. Esclusivo-.

Domani mattina alle ore 9 l’assessore regionale Scoccimarro spiegherà in videoconferenza da Trieste, i meriti del 5G agli esponenti di Fratelli d’Italia di Udine. I consiglieri Pittioni e il capogruppo Vidoni sono a favore della tecnologia, l’assessora Olivotto invece non condivide e appoggia la posizione contraria del sindaco e dell’assessore Barillari. No al 5 G. Sbrego tricolore.

Al partito, che l’ha messa lì solo perchè serviva una quota rosa e non per capacità, il baloccamento dell’assessora Olivotto sui vantaggi del 5G non è stato gradito. La troppa piegatura sul sindaco e il timore di contrastarlo come fanno Antonio Pittioni e, per ProgettoFvg, Michele Zanolla, ha fatto maturare il sospetto che Olivotto anteponga la poltrona da 3.000 euri mese alle ragioni del partito. In questo senso, Fratelli d’Italia non fa una piega e la posizione sul 5G a Udine è ben chiara checchè ne dica Fontanini. A favore della tecnologia come lo è Confindustria, il mondo sanitario, la partita iva, e il comune di Martignacco che lo ha già installato. Un pungente Giacomello, consigliere di opposizione, ha fatto notare al sindaco che se effettivamente avesse a cuore la salute dei cittadini, dovrebbe far rimuovere urgentemente l’antenna della Rai di viale Palmanova-Caratti a Udine che sfora abbondantemente i limiti di legge.

In ogni caso, oltre che sulla sicurezza, anche sul 5G la maggioranza è tenuta in piedi con lo scotch.