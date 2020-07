FratelliPorcelli Exxx…Polzive!!! I sovranisti friulani fanno esplodere lo scandalo di Magic Lana. Sgamato il cliente plus della escort di Tarcento: si tratta di un facoltoso imprenditore friulano tutto casa, Patria e famiglia. Esclusivo.

Grazie alla pagina facebook intitolata a “Fratelli d’Italia provincia di Udine Liberi e tesserati”, l’estate a NordEst diventa rovente. Almeno per i manigoldi di Leopost. Si tratta di tal Magic Lana, nome soffice che richiama il soave momento della trombata. Magic Lana è di Tarcento, e i fatti risalgono a circa 4 anni fa. Sono anni formidabili per Magic Lana che diventa in breve tempo una star del settore. Benessere, trapano e felicità. Il motivo per cui il nome Magic Lana è finito sulla pagina dei Sovranisti friulani è legato al fatto che il suo compagno è il nuovo coordinatore dei meloniani a Tarcento. Per gli educatori medievali e moralisti locali, si tratta di un scandalo. Per i laici son cazzi loro.

Ragion per cui, le reprimende partono come schegge. Forse inconsapevolmente e increduli della fama di Magic Lana, oggi è stato pubblicato un commento gossiparo in calce alle accuse alla formidabile porcella. Spunta il nome di un cliente, un facoltoso imprenditore della zona, molto generoso e che é stato un assiduo frequentatore della escort nostrana. Di chi si tratta? A Tarcento e soprattutto a Buja, non si parla d’altro. Olė.

É questo il Friuli che ci piace.