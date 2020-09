FratelloMario Exxx…Polzive!!! Fabio Rampelli benedice l’iscrizione del sindaco Anzil a Fratelli d’Italia. Si sbrega il Tricolore nel medio Friuli: Assente Antonella Iacuzzi candidata a Varmo. A Cividale l’ex leghista Lara Tosolini in lista coi patrioti. Esclusivo.

La settimana precedente la tornata referendaria (il blocco di potere partitocratico del NO sarà raso al suolo…) e quella delle elezioni amministrative in Friuli è vivacizzata dalle vampate degli ospiti e dai rumorosi petardi che rimbombano nei corridoi delle segreterie dei partiti. Le esplosioni erano iniziate tempo fa con l’annuncio del passaggio del sindaco di Codroipo (Ud) Fabio Marchetti con i patrioti. Annuncio certificato dal senatore Luca Ciriani. Reazione immediata dell’anfitrione della politica locale, Marzio Giau, che, per rispondere al pordenonese Ciriani ha suggerito al suo amico sindaco di Rivignano-Teor, l’avvocato Mario Anzil, di iscriversi a Fratelli d’Italia. Certificazione avvenuta oggi a Rivignano alla presenza del vice presidente della Camera Fabio Rampelli e di Walter Rizzetto, Fabio Scoccimarro, Luca Vidoni, Gianni Candotto, Leonardo Barberio, Ugo Falcone, Angela Piantoni, Rosaria Santelia, Chiaruttini, Francesca Tubetti, Lorenzo Bosetti, Massimo Tonizzo e molti iscritti.

La presenza del vice presidente Rampelli ha incendiato la bassa friulana. A pochi caseggiati da Rivignano, ovvero a Varmo, domenica di vota per il rinnovo dell’amministrazione comunale. La partita non è semplice e fra i candidati sindaco c’è una figura storica della Destra nel basso Friuli, Antonella Iacuzzi cui ieri, domenica, il sindaco Anzil è andato ad incoraggiare. La Iacuzzi oggi ha ignorato la conferenza stampa di Rampelli-Rizzetto. L’interessata riferisce che era impegnata in campagna elettorale e non poteva essere presenta. La lettura degli irregolari di Leopost è diversa. Domani a Varmo (Ud), a pochi caseggiati da Rivignano, scenderanno Luca Ciriani e Fabio Marchetti, sindaco di Codroipo. Giungeranno nel paese del poeta Amedeo Giacomini per un aperitivo. Se non è sbrego poco ci manca.

In quanto a Cividale, fra poco arriverà in collina la delegazione che avrà l’occasione di salutare Lara Tosolini candidata a Cividale e una delle candidate consigliere comunale nelle liste della Lega alle ultime elezioni di Udine. La Tosolini, è passata da Salvini alla Meloni.

Domenica si vota e nella città ducale dove si sono svegliati i centristi di Forza Italia. Vincerà la candidata leghista Bernardi ma la competizione sarà tutta concentrata sui risultati di lista.