FriulaniPorcelloni Exxx…Polzive!!! Chi è l’ardente patriota che possiede la lista dei clienti della Escort Magic Lana? Tremano i bacchettoni collinari. Esclusivo

Chi sono gli altri clienti di Magic Lana?

Tremano i bacialpile, tremano gli untuosi furlanotti che durante giorno fanno i santocchi, di notte ci danno dentro col trapano. Dopo l’immacolato imprenditore della zona che frequentava la Escort tarcentina, spuntano altri nomi. E sono di livello. L’affare s’ingrossa e il trapano trema, come il Friuli. Si tratta di ex amministratori locali che, per scaricare le tensioni dei consigli comunali e delle riunioni politiche, si facevano consolare da Magic Lana, la formidabile Bocca di rosa tarcentina: “…Senza indagare se il concupito Ha il cuore libero oppure moglie”. Loggico.

Grazie alla pagina facebook di «Fratelli d’Italia provincia di Udine Liberi e Tesserati» emerge la parte più caratteristica del Friuli, quello porcellone e un filino baciapile: si fa ma non si dice. Puttanieri e mogliettine scornificate che adesso sentono il pepe nel deretano. Comunque, per i manigoldi di Leopost, è questo il Friuli che piace. No Islam, si porcellam. Insomma, il nome dell’imprenditore ormai lo sanno tutti e a breve spunteranno anche quelli degli altri porcelloni. Anche se ormai sono passati quasi 5 anni dai fatti e ognuno va per conto suo, a Tarcento l’alimentazione di questo passatempo è stata rispolverata dai patrioti locali per colpire alcuni iscritti. Solo che il ventilatore si sta rivelando un boomerang cantato dal poeta De André: “..Si sa che la gente dà buoni consigli Se non può più dare cattivo esempio…”.