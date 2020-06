Friuli Far West. Sparatoria a Mortegliano (Ud), colpito gravemente un uomo.

E’ caccia all’uomo in Friuli, con polizia e carabinieri che sono sulle tracce del protagonista della sparatoria avvenuta questa mattina a Mortegliano, con un ferito grave ricoverato all’ospedale di Udine. Ci sarebbe già un fermato, per il quale si prospetta l’ipotesi di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto a Mortegliano, nella zona del cimitero, verso le ore 8 di questa mattina, sabato 6 giugno.

Stando a una prima ricostruzione, in seguito a una lite, forse un regolamento di conti, tra stranieri sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola e uno dei protagonisti sarebbe stato ferito gravemente.

Indagini della Procura di Udine.