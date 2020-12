FriuliAltaPressione Exxx…Polzive!!! Fontanini-Del Longo dichiarano guerra agli Udinesi. Per dare il “guano” ai residenti acquistati 2 fuoristrada da 45mila euri l’uno. Pittioni soddisfatto, presi 2 cani antidroga: 31 mila euri. Esclusivo.

Per non dare nell’occhio, hanno separato le determine d’acquisto di 2 fuori strada, totale 90 mila euri. C’è qualcosa che non torna.

Dicembre di grandi investimenti in animali e autoveicoli d’attacco per il comune di Udine. I pivettari Fontanini-Del Longo, dopo le tre Subaru e l’autovelox al laser da 20mila euri commissionati la settimana scorsa, su richiesta degli ufficiali abusivi e senza titolo, hanno prenotato anche 2 Navara Pick Up da 45 mila euri l’uno. L’autoveicolo, utilizzato soprattutto in Medio Oriente, «sarà impiegato 〈si legge in determina〉 a supporto degli operatori». Tradotto in termini pratici, i 2 Navara serviranno a terrorizzare ancora di più l’indifeso cittadino e creare i presupposti per l’inevitabile catastrofe sociale.

Per converso, Antonio Pittioni, il consigliere comunale più attivo sul fronte della sicurezza, l’amministratore che è finito, suo malgrado, nel partito delle poltrone, vede finalmente realizzato il suo sogno: Quello dei cani anti droga. Si tratta della fornitura di 2 cani di razza “Pastore Tedesco” specializzati nel controllo del territorio e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti. La ditta fornitrice è la CSC Srl, Centro di Scienze Comportamentali del Cane di Padova che, per per i 2 animali, 2 conduttori e 2 subconduttori, ha chiesto 30.994,00 euri (Iva compresa). Partite Iva senza mutande.