FriuliBollente Exxx…Polzive!!! Da Pagnacco (Ud) Saro lancia la sfida a Bini: Lunedì presentazione della nuova lista per le comunali di Trieste. Il ritorno di Bandelli. Roberto De Gioia: “Sostegno a Dipiazza”. Nella stessa ora Forza Italia e ProgettoFvg si ritrovano a Gorizia. Esclusivo

Ieri era a Pagnacco, nel quartier generale di Regione Futura, è stato elaborato il piano particolareggiato dell’autunno caldo in Fvg. Riunione segretissima cui hanno partecipato: Saro, Castenetto, Aldo Mazzola (ex Exe), Quai, Ovan, Valeria Grillo, Vatri e una buona rappresentanza di amministrative femminili.

L’estate dei petardi. Nella mattinata di lunedì 20 luglio, in zona Ossario provincia di Gorizia, Forza Italia e ProgettoFvg presenteranno il documento d’intesa per l’Isontino con Nicoli, Di Bert, Savino, Bini, Ziberna. Delbello e Tripani. Alla stessa ora, ma a Trieste, i vertici di Regione Futura presenteranno la squadra per le prossime comunali e la formazione del nuovo gruppo in consiglio comunale. Lo annuncia il decano dei consiglieri comunali Roberto De Gioia unico consigliere di Progetto Fvg a palazzo Keba (era stato eletto con la lista verdi PSI per Cosolini sindaco…) che trasferirà il bagaglio in Regione Futura.

Le novità le ha rivelate oggi su “Il Piccolo” il fondatore del gruppo Ferruccio Saro che ha annunciato l’ingresso in squadra dell’ex assessore comunale Franco Bandelli.

Lunedì saranno illustrati tutti i dettagli di un’operazione ambiziosa per la civica nata dallo sbrego di Saro con Bini.

Appuntamento alle ore 11,30 alla trattoria “Da Suban” in San Giovanni a Trieste, saranno presenti Ferruccio Saro, Roberto De Gioia, Giuliano Castenetto, Emanuele Zanon, Giulio Bonivento, Michele Sacellini e il nuovo entrato Franco Bandelli.

L’intenzione è quella di formare una lista di “Regione Futura” per le prossime comunali. De Gioia fa sapere che con Dipiazza i rapporti sono ottimi, tuttavia non si esclude nulla, neanche la possibilità di correre con un candidato sindaco.