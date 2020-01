FriuliRibaltato Exxx…Polzive!!! Una famiglia Rom di Pradamano (Ud) denuncia il sindaco-sceriffo del PD per via di una festa scoppiettante natalizia: “Violazione di domicilio, minacce e discriminazione razziale”. Bufera in rete.

Un sindaco folgorato sulla via di Salvini, una famiglia Rom un pò casinara e l’avvocato ex AN. La miscela esplosiva è pronta. Natale 2019.

L’attivazione dell’impianto contro il sindaco-sceriffo di Pradamano (Ud) Mossenta e alcuni residenti è firmato dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, già monumentale consigliere comunale di Udine in quota AN ai tempi del sindaco Cecotti. Nella pratica, la vigila di Natale del 24 scorso una famiglia Rom aveva alzato un pò i toni del chiaccericcio e il gomito durante il cenone. I vicini, irritati dalla baldoria balcanica, avevano chiamato le forze dell’ordine della locale stazione di Pavia di Udine. A dare man forte agli agenti, era intervenuto anche il sindaco Mossenta sollecitato da alcuni residenti. Solo che la foga di quest’ultimo si è trasformata in un intervento inatteso, quasi un’irruzione nel domicilio della famiglia Rom arricchito da minacce che sono state evidenziate nel fascicolo che l’avvocato della famiglia Braidic depositerà oggi in Procura. Insomma i Rom denunciano, per la prima volta in Friuli, un primo cittadino con tanto di video della ramanzina del sindaco contro la famiglia Rom e istigazione a comportamenti che determinano la discriminazione razziale.