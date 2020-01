FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Chi è il liquidatore della DM Spei Orion di San Lorenzo (Go) dove sono stati trovati fusti di rifiuti sigillati da anni e di sospetto materiale pericoloso? L’intreccio con la DM di Buja (Ud). Esclusivo.

La Dm Spei Orion con sede a San Lorenzo Isontino (Go) è stata messa in liquidazione il 21 giugno del 2012. La stessa azienda possedeva una sede secondaria situata nell’unità locale a Buja (Ud) in via Polvares 39, località in cui si trova la DM Elektron al centro di furiose polemiche giusto un anno fa per via di paventate chiusure e delocalizzazione in Romania. Il liquidatore della DM Spei Orion Srl è Dario Melchior, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della DM Elektron SPA di Buja. Il 27 dicembre scorso è esploso un magheggio di caratteristiche nucleari. A causa dell’intrusione di alcuni ladri nell’area dell’ex sito artigianale della Dm Spei Orion, i Carabinieri hanno scoperto un vasto deposito illegale di rifiuti di natura chimica ben nascosti. Data la pericolosità, è intervenuto il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radioattivo) e i tecnici dell’Arpa.

Si tratta di capire la pericolosità dei rifiuti; scorie nucleari? Per quale motivo il liquidatore teneva nascosto il rifiutaggio chimico? Cosa impediva lo stoccaggio “caratterizzato” del materiale? Secondo rimbalzi provenienti dalla DM Elektron di Buja, sembrerebbe che parecchi scarti delle lavorazioni dei circuiti stampati e dei vari componenti prodotti in Friuli, finisse nell’area dismessa della Dm Spei Orion di San Lorenzo Isontino, una comodità che il liquidatore sfruttava per speculare sugli stoccaggi. Tuttavia il sindaco appena eletto assicura che gli scarti risalgono ai tempi in cui l’azienda era in attività, quindi circa 10 anni fa. Un’assurdità nucleare che mette in luce la negligenza dei suoi precedessori e la disinvoltura del liquidatore Dario Melchior rispetto alla tutela dell’ambiente e dei residenti. In attesa della caratterizzazione dei rifiuti, va aggiunto che in Dm Elektron ha svolto le mansioni di amministratore delegato anche Michela Del Piero, moglie del liquidatore della DM Orion e attualmente presidente della Banca Popolare di Cividale.