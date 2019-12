FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Discarica abusiva di sostanze tossiche scoperta a S. Lorenzo (Go). Quale azienda friulana stoccava gli scarti da circuiti stampati? Regione infetta. Esclusivo.

Isontino infetto, regione malata.

Una discarica abusiva con 68 mila litri di rifiuti chimici è stata sequestrata dai Carabinieri del Noe di Udine in una società di San Lorenzo Isontino, operante nel settore della componentistica elettronica. Nel corso dell’indagine, coordinata dalla Procura di Gorizia, sono state riscontrate violazioni penali nei confronti della società DM Spei Orion Spa.

Il sindaco ha emesso un’ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi mediante avvio a smaltimento dei rifiuti pericolosi. Il liquidatore dell’azienda proprietaria dello stabilimento, chiuso nel 2012, è stato denunciato a piede libero. La DM SPEI ORION S.P.A. produceva circuiti stampati. In Friuli c’è un’altra azienda che produce tutt’ora materiale elettronico, lavora la resina, usa vernicianti particolari. Pur se il sindaco di San Lorenzo isontino assicura che: “… quel materiale risalga ancora alla chiusura dello stabilimento, avvenuta parecchi anni fa. Non ci sarebbero stati, in altre parole, trasporti successivi ma tutto sarebbe riconducibile all’attività industriale che venne svolta nella fabbrica», sono in molti a ritenere che quella discarica venisse utilizzata anche in tempi recenti per stoccare gli scarti delle lavorazioni di resinatura e verniciatura di un’azienda friulana in attività. Nome Top Secret. Una cosa è certa, nella preparazione di circuiti stampati vengono usate molte sostanze tossiche. Di quale azienda si tratta?