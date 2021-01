FuroreFontanini Exxx…Polzive!!! L’annuncio del pivettaro friulano su TeleFriuli che rilancia sul Ricovery Plan: “Abbiamo un progetto da un miliardo e 350 milioni”. A Roma nessuno l’ha visto. A Trieste ridono. Video Esclusivo.

Circa 400milioni di euri d’investimento rientrano nel piano di rilancio economico di Trieste. Un’iniezione di danaro pari solo a quella dell’immediato dopoguerra. Trieste e l’Alto Adriatico sono considerate zone strategiche e, ad oggi, salvo crisi di governo, i progetti sono inseriti nel Ricovery Plan. E’ il famigerato piano che ha fatto scattare il complesso antitriestino del sindaco di Udine. Il periferico Fontanini. Il delirio si è consumato alcune settimane fa sulla Televisione amica del conduttore amico, Telefriuli ed Enzo Cattaruzzi. Il sindaco, forse inconsapevole dei numeri che stava dando, ha rivelato il diabolico piano: “Visto che il Ricovery Fund prevede un fondo da oltre 200miliardi per l’Italia, mi faccio dare 1 miliardo e 350 milioni per i lavori di interramento della ferrovia udinese”. In quale ufficio romano sarà nascosto il futuristico progetto? Nessuno lo sa. Neanche la Tav, in proporzione, costa così tanto. Il conduttore non ha sollevato alcuna obiezione, anche per il baciapile Cattaruzzi i miliardi in Friuli pioveranno come noccioline. Un progetto al buio che ancora nessuno ha visto. Ma che sembra solo la risposta di un sindaco frastornato dall’attivismo triestino.