GenerazioneRigolato(Ud) Exxx…Polzive!!! Gli sbarbatelli carnici non vogliono spalare la neve. Riccardi invia l’elicottero della Protezione Civile: Bruciati 4mila euri. Scoppia il giallo, chi ha pagato? Esclusivo.

Ieri, lunedì, un elicottero AS 350 B3 in dotazione alla Protezione Civile regionale Fvg, ha raggiunto il campo sportivo di Rigolato, alta val Degano, in provincia di Udine. Motivo dell’intervento, liberare il tetto del rifugio Chiampizzulon gestito dall’esercente Federico Puzzolo da Comeglians. Guidava la spedizione del Soccorso Alpino l’assessore del comune di Rigolato, Fruch.

Tutte le fasi della spedizione sono pubblicate sul sito “Radio Studio Nord”. Tuttavia, i settantenni carnici, nel vedere la pelandronaggine delle nuove generazioni, si sono chiesti: per quali ragioni la Protezione Civile invia un elicottero con tanto di Soccorso Alpino a spalare neve per conto di un privato? Come tutti sanno muovere un elicottero non è come salire in quota con la jeep. Quanto è costato “l’aiutino” agli scansafatiche dell’irriconoscibile Val Degano? Chi ha pagato la spedizione?

Gli ultra settantenni di Givigliana (Ud), senza clamore mediatico e nei giorni scorsi in cui infuriava il maltempo, si sono organizzati in modo autonomo e con la pala hanno liberato le vie interne del paese dalla neve per non lasciare nessuno dei residenti isolato. “Due metri di neve – osservano gli arzilli nonnetti – a quella quota è la norma. I giovani potevano dare una mano a noi, e non serviva chiamare l’elicottero. Questo è il nuovo che avanza, tutto normale”.