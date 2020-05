GestapoCervignano Exxx…Polzive!!! Le piroette irregolari di Monica-comandante-vigili per bastonare i cervignanesi: 1.000 euri di multa a due persone. Verbale notificato a casa un mese dopo. Esclusivo

Legnare e bastonare i poveri cittadini ai tempi del Covid. La peste si sta rivelando un grosso affare per le polizie locali, vedi Arta Terme, Udine, Trieste, Pordenone e ora Cervignano. Tuttavia nel comune della bassa, cui la Polizia Locale è diretta dalla Posizione Organizzativa Monica Micolini, oltre alle legnate da 1000 euri, si aggiunge anche il comico disordine delle notifiche del verbale, anzi viene introdotta la “contestazione orale”.

Il caso accaduto alla fine di marzo sulla strada che da Terzo porta a Cervignano è da incorniciare. Due persone di Cervignano, verso fine marzo e per esigenze personali, si erano recate a Terzo; sulla strada del ritorno, una pattuglia della polizia locale li ferma e controlla. Non sapendo da parte cominciare i vigili procedono con una contestazione “orale” per violazione del DPCM. Non viene redatto nessun verbale, vengono solo ritirate le autocertificazioni e i due rilasciati. Un modus operandi irregolare che non coincide con nessuna prassi operativa. Evidentemente la comandante Monica Micolini applica un regolamento particolare che i sindaci consorziati dei comuni della bassa le hanno concesso. Tuttavia, i due non hanno ancora realizzato che la multa sarà di 1.000 euri, 533 euri a cranio. Impossibile conoscere l’importo con la “contestazione orale”.

Accade l’inverosimile. Il verbale di notifica viene consegnato “a mano” da un terzo vigile che si è recato a casa dei malcapitati un mese dopo i fatti, esattamente il 21 aprile. Sull’atto di notifica non vi è traccia di nessun documento cui sono state assunte le generalità dei trasgressori. Un disordine planetario derivato dalla disinvolta gestione del comando Polizia Locale di Cervignano.

Irregolarità conclamate una via l’altra. Contestazione “orale” e notifica da parte di un “terzo” vigile direttamente a domicilio e in piena emergenza. Disordine operativo nel comune di Cervignano. Le posizioni organizzative godono di un particolare bonus di 11 mila euri/anno oltre al tabellare e un ricco monte premi derivante dalla “produzione”. Bastonare senza pietà. Monica avrà modo di festeggiare, il 14 maggio è il suo compleanno, in barba alle irregolarità e alle legnate.