GhettoDiPalmanova (Ud) Exxx…Polzive!!! Cristo di è fermato a Cervignano. Impressionante reportage della porcilaia di Sottoselva dove sono ospitati 7 migrantes colpiti dal Covid. Nessun controllo sanitario, norme igieniche inesistenti, nessuna sorveglianza, letti ergonomici ammassati. Il sindaco ignora la gestione dei locali affidata alla Caritas. Esclusivo.

Ieri, domenica 30, un altro migrante contagiato si è allontanato dal lager. Chi controlla? La gestione della struttura è stata affidata alla Caritas di Udine.

Ecco come si presentano i locali dove sono ospitati i 7 migrantes colpiti dal Corona virus e scaricati a Sottoselva di Palmanova (UD) in quarantena. Peggio di una porcilaia, nessun controllo igienico, nessun controllo sanitario e nessun vigilantes. Gli ospiti contagiati possono entrare e uscire liberamente. Di due pakistani si sono perse le tracce. Un terzo si è allontanato ieri. Gli stranieri sono arrivati ai primi di agosto, sono privi di assistenza medica, c’è solo la presenza di un mediatore culturale che invia un report all’ufficio sanitario competente su come trascorrono le giornate i disperati. E in questo caso esplode una polemica tutta interna al distretto sanitario dell’azienda friulana. Nel contratto di comodato fra azienda sanitaria friulana e Arcidiocesi di Ud, non è stato concordato nessun compito da parte del personale sanitario rispetto alla situazione di Sottoselva (Ud). Una bomba sanitaria derivata dalla superficialità con cui viene affrontata la questione dei migrantes contagiati.

Tante parole, tante manifestazioni di terzomondismo e accoglienza, alla fine, gli esseri umani finiscono stoccati come fossero dei pacchi postali in luoghi indegni. Palmanova come un ghetto.

Come narrato nelle pagine precedenti, la Caritas di Udine ha ricevuto in comodato gratuito dall’azienda sanitaria Friuli Centrale di Udine, direttore Braganti, quattro unità locali ubicate in via dei Tigli n.4 a SottoSelva, una frazione del comune di Palmanova. La ragione dell’affidamento si era resa necessaria per ospitare i migrantes colpiti dal Covid. Attualmente si trovano 7 stranieri, 3 sono riusciti a fuggire. In realtà non si tratta di fuga, giacché per entrare e uscire dalla struttura non è un problema in quanto non ci sono controlli. In promiscuità con i contagiati ci sono le persone handicappate assistite dal Campp di via Marconi.

Ecco le immagini in cui si vedono anche alcuni letti destinati alla casa di riposo di Villa Santina abbandonati uno sopra l’altro. Sono letti ergonomici dal costo stellare. Spekopolis nella porcilaia di Palmanova.