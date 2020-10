GiroPolveriera Exxx…Polzive!!! Smascherata l’inutilità della giunta Fontanini di Udine. Esclusivo.

Andrea Cunta e Paolo Pizzocaro. Sono i due consiglieri comunali di Udine che hanno letteralmente polverizzato e sostituito gli scappati di casa del centrodestra friulano. L’impegno e la disinvoltura organizzativa dimostrate dai 2 consiglieri nelle fasi precedenti l’arrivo della Carovana del Giro d’Italia, hanno fatto emergere le incapacità del personale politico che compone la giunta del leghista antitriestino Fontanini.

Cunta e Pizzocaro hanno organizzato le squadre di assistenza e logistica per l’arrivo del Giro d’Italia nel capoluogo Friulano. Andrea Cunta è stato costretto a riprendere in mano la squadra dei volontari della Protezione Civile di Udine, dopo che aveva dato le dimissioni per un furioso roteamento di coglioni. Le sue deleghe erano state avocate da Fontanini. Un bluff che i volontari hanno subito rifiutato. Il sindaco-Vestaglia, oltre che ad assistere allo straziante repertorio friulanista di Persello (1.500 euri) e farsi fotografare con gl’incolpevoli Zilli, Fedriga e Bini, non riesce ad andare. Il BenitoRemix Maurizio Franz, grandi eventi, nostalgico di palazzo Venezia, sorride sul balcone di palazzo D’Aronco.

Intanto il consigliere Paolo Pizzocaro si dannava l’anima per organizzare il quartier generale del Giro nei pressi del palaindoor Bernes.

In assenza degli assessori e a causa della loro manifesta incapacità, i rapporti con le Pro Loco e le associazioni di categoria sono stati intrecciati dall’ex assessore allo sport. L’intera movimentazione di persone e volontari al comune non è costato un boro. Fontanini, Franz, Michelini, Battaglia, Falcone, Ciani, Manzan, Laudicina, Olivotto e Cigolot hanno invece deliberato un impegno di spesa di circa 70mila euri, Per un solo giorno.