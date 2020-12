Giulio Regeni, i dettagli.

«Ho visto Regeni nell’ ufficio 13 e c’erano anche due ufficiali e altri agenti, io conoscevo solo i due ufficiali. Entrando nell’ ufficio ho notato delle catene di ferro con cui legavano le persone Lui era mezzo nudo nella parte superiore, portava dei segni di tortura e stava blaterando parole nella sua lingua, delirava Era un ragazzo magro, molto magro Era sdraiato steso per terra, con il viso riverso L’ ho visto ammanettato con delle manette che lo costringevano a terra Ho notato segni di arrossamento dietro la schiena, ma sono passati quattro anni, non ricordo bene i particolari. Non l’ho riconosciuto subito, ma cinque o sei giorni dopo, quando ho visto le foto sui giornali, ho associato e ho capito che era lui».